İtalya’da eczane ve marketler dışındaki bütün dükkanlar kapatılıyor!

Corona virüsünün pençesindeki İtalya yaptığı son güncelleme ile ülkede bugün virüs nedeniyle 196 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Başbakan Conte, marketler ve eczaneler dışındaki bütün dükkanların kapatılacağını açıkladı.

Avrupa’da Corona virüsünün en çok etkilendiği ülke olan ve dünyada da virüsün ilk görüldüğü Çin’den sonra en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İtalya’da kara bir gün yaşandı.