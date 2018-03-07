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İTALYA’DAKİ GREV NEDENİYLE THY UÇUŞLARI İPTAL

İTALYA’DAKİ GREV NEDENİYLE THY UÇUŞLARI İPTAL

İtalya’daki grev nedeniyle THY uçuşları iptal

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İTALYA’DA Hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle Türk Hava Yolları, yarın 12.00-16.00 arası Roma, Venedik ve Milano’ya yapılacak uçak seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"08.03.2018 tarihinde 12.00-16.00 saatleri arasında hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle belirtiler saat dilimlerinde Roma, Venedik ve Milano havalimanlarına icrası planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir."

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