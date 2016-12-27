  • BIST 77.216
  • Altın 128,690
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6671
  • Lefkoşa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C

İTFAİYE ZAMANLA YARIŞTI AMA YETİŞEMEDİ!

»
İTFAİYE ZAMANLA YARIŞTI AMA YETİŞEMEDİ!
Araç dakikalar içinde kül oldu

Girne İtfaiye Şubesi ekipleri, yaklaşık 40 kilometre mesafedeki araç yangını ihbarına yetişmek için zamanla yarıştı. Ancak itfaiyecilerin çabaları, aracın demir yığınına dönmesini engelleyemedi

Mehmet KARA

Girne İtfaiye Şubesi ekipleri, dün akşam saat 18.30’da, yaklaşık 40 kilometre mesafedeki araç yangına yetişmek için seferber olmasına rağmen, araç dakikalar içinde tamamen yandı.

Bahçeli’de, bir site içerisinde park edilen 1987 model Volvo marka otomobilin motor kısmı, bir anda alev aldı.

Araçtan alevler yükseldiğini gören araç sahibi Clifford Smith (56), itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Girne İtfaiye Şubesi ekipleri, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki olay yerine gitmek için adeta zamanla yarıştı. Ancak, olay yerine giden itfaiyecilerin çabaları, aracın kül olmasını engelleyemedi. Yangının kontrol altına alınmasın ardından soğutma çalışması yapıldı.

Dakikalar içinde demir yığınına dönen aracın enkazı üzerinden yapılan incelemede, yangının otomobilin elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı öğrenildi. Aracın sahibi, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Kıbrıs Gazetesi

Bu haber toplam 504 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÇUKUR ARABAYI YUTACAKTI!27 Aralık 2016 Salı 09:39
  • ALEVLERDEN SON ANDA KURTULDULAR!27 Aralık 2016 Salı 09:35
  • SİLAHLI SALDIRIYI HOTEL SAHİBİ YAPMIŞ!27 Aralık 2016 Salı 09:29
  • DOĞU 9 AY HAPİS YATACAK!27 Aralık 2016 Salı 09:26
  • İTFAİYE ZAMANLA YARIŞTI AMA YETİŞEMEDİ!27 Aralık 2016 Salı 09:21
  • 'KİMSEYLE KÜRTAJ POLEMİĞİNE GİRMEDİM!27 Aralık 2016 Salı 09:14
  • TANIK DİNLETİLECEK!27 Aralık 2016 Salı 09:09
  • AKINCI: "YOL KAZASI OLMAZSA YAZDA REFERANDUM"26 Aralık 2016 Pazartesi 20:39
  • ERCAN'DA GREV!26 Aralık 2016 Pazartesi 17:05
  • DİKKAT METEOROLOJİ UYARDI!26 Aralık 2016 Pazartesi 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ASTROLOJİ
    SİNEMALAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kıbrıs 724 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 392 444 37 78 | Faks : 392 227 51 35 | Haber Scripti: CM Bilişim