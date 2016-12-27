İTFAİYE ZAMANLA YARIŞTI AMA YETİŞEMEDİ!

Araç dakikalar içinde kül oldu

Girne İtfaiye Şubesi ekipleri, yaklaşık 40 kilometre mesafedeki araç yangını ihbarına yetişmek için zamanla yarıştı. Ancak itfaiyecilerin çabaları, aracın demir yığınına dönmesini engelleyemedi

Mehmet KARA

Girne İtfaiye Şubesi ekipleri, dün akşam saat 18.30’da, yaklaşık 40 kilometre mesafedeki araç yangına yetişmek için seferber olmasına rağmen, araç dakikalar içinde tamamen yandı.

Bahçeli’de, bir site içerisinde park edilen 1987 model Volvo marka otomobilin motor kısmı, bir anda alev aldı.

Araçtan alevler yükseldiğini gören araç sahibi Clifford Smith (56), itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Girne İtfaiye Şubesi ekipleri, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki olay yerine gitmek için adeta zamanla yarıştı. Ancak, olay yerine giden itfaiyecilerin çabaları, aracın kül olmasını engelleyemedi. Yangının kontrol altına alınmasın ardından soğutma çalışması yapıldı.

Dakikalar içinde demir yığınına dönen aracın enkazı üzerinden yapılan incelemede, yangının otomobilin elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı öğrenildi. Aracın sahibi, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Kıbrıs Gazetesi