İTFAİYEYİ TAŞLADILAR!

Lefke’de 1 Nisan akşamı Gemikonağı’nda meydana gelen kanunsuz topluluk, ayaklanma ve kasti hasar suçlarından olaylara karıştıkları iddiası ile tutuklanan Muhammet Baran Ateş, Ahmet Fırathan, Necat Çiçek, Veysel Doğan, Ali İhsan Yavuz, Mazlum Zağlı, Ramazan Toprak, Ahmet Can Uçar, Fırat Demirhan, Bünyamin Sertaç İnal ve Aydın Apaydın isimli zanlılar dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında Lefke Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Yapılan duruşmanın ardından zanlılar hakkında 2 gün daha tahkikat amaçlı tutukluk temin edildi.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Kaza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, olayın ciddiyetine dikkat çekerek, meselenin titizlikle incelenmesi gereken bir soruşturma olduğuna vurgu yaptı.

İddia makamı adına davayı yürüten İbrahim Ruso, Lefke Polis Karakolunda görevli tahkikat memuru Polis Çavuşu Faris Eserbaş’ı tanık olarak mahkemeye dinletti.

Polis Çavuşu Faris Eserbaş, zanlıların 1 Nisan akşamı 02.30 sıralarında Gemikonağında meydana gelen “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar” suçlarıyla methaldar olduğunu söyledi. Soruşturmanın geniş çapta devam ettiğini ve mesele ile ilgili 21 kişinin arandığını kaydederek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi ve soruşturmaya etki etmemeleri için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını istedi..

Mahkeme, tüm olgular ışığında soruşturmanın selameti için zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Havadis