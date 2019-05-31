Acun Ilıcalı ilk kez konuştu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı önceki gün Levent’te görüntülendi.

“Survivor için Dominik ve İstanbul arasında gidip geliyorum. Çok ciddi yoğunluk var.

Onun motivasyonuyla çalışmaya devam ediyoruz” diyen Acun Ilıcalı, yeni yarışma projesi “Exatlon” için de Amerikan Telemundo kanalıyla 2 yıllık anlaşma yaptığını açıkladı:

“Bu anlaşma bizim için büyük bir gurur ve bize büyük bir sorumluluk yükledi. Şu anda konsantre olduğum tek şey Exatlon.”



Itır’la aşk yok



Adı Itır Esen’le anılan Acun Ilıcalı, aşk dedikoduları hakkında da ilk kez konuştu: “Itır’la asla bir ilişkim yok. Kendisi işini çok iyi yapan, başarılı bir arkadaşımız. İleride başka projelerimiz de olabilir.

Benimle ilgili böyle haberlerin çıkmasını normal karşılıyorum. İşime konsantre oldum ve üretken bir dönem yaşıyorum.”



