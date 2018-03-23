İTTİFAK SANCISI!

Hükümetteki dört partinin yerel seçimlerde de ittifak yapmak için görüşmeleri sürüyor. Çok da kolay olmayacağı ifade edilen ittifak için Lefkoşa-Mağusa-Girne ve Güzelyurt’ta 4 partinin tek adayı desteklemesi hedefleniyor

Bertuğ TOPAL

Ülkede Cumhuriyetçi Türk Partisi-Halkın Partisi-Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu hükümetin ardından bu dört partinin Haziran’da gerçekleştirilecek Yerel Yönetim Seçimleri’nde bir ittifak kurup kuramayacağı merak konusu oluyor. Dört partinin en azından ilçelerde bir ittifaka gidebileceği konuşulurken bu konuda dört partinin temasları devam ediyor.

Yerel Yönetim Seçimleri’nde özellikle büyük 4 ilçede yapılması planlanan ittifak ile ilgili çalışmalarını sürdüren dört parti görüşmelerini sürdürüyor.

Özellikle Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt’ta dört partinin tek aday çıkarması için yapılan görüşmelerde bazı şehirler için sıkıntı var.

“4 şehirde tek aday”

Cumhuriyetçi Türk Partisi-Halkın Partisi-Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti’nin üzerinde çalıştığı ittifak arayışı Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta 4 partinin de çıkacak tek adayı desteklemesi noktasında birleşiyor.

Lefkoşa’da Harmancı

Lefkoşa’da mevcut başkan ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin belediye başkan adayı olmasına kesin bakılan Mehmet Harmancı’nın desteklenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu noktada Halkın Partisi ve Demokrat Parti kanadında sıkıntı yokken Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin de konuya sıcak baktığı ancak henüz net bir karara varmadığı kaydedildi. CTP’nin mevcut belediye meclis üyesi Onur Olguner’in adaylığa sıcak bakması nedeniyle bazı üyelerin Lefkoşa’da CTP’nin kendi adayını çıkarmasını istemesi CTP üst yönetimini zorluyor.

Mağusa’da sıkıntı var

Dört partinin ikinci büyük şehir olan Gazimağusa’da nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Havadis’in edindiği bilgilere göre Demokrat Parti’nin adayının diğer üç parti tarafından desteklenmesi noktasında görüşmelerin devam ettiği kaydediliyor. CTP kanadında Oktay Kayalp’ın adaylık ile ilgili isteği olduğu net olarak bilinirken, CTP içerisinde bu konunun ciddi tartışmalara yol açacağı ifade ediliyor.

Girne’de Halkın Partisi aday çıkarmak istiyor

Girne’de ise Halkın Partisi’nin çıkaracağı adayın desteklenmesi noktasında kısmen bir mutabakat mevcut. Girne’de DP ve TDP’nin bir belediye başkanı adayı göstermeyerek HP adayını destekleme noktasında olumlu bir bakış açısı izlediği kaydediliyor.

Güzelyurt’ta hem HP hem CTP istiyor

İttifak için sıkıntılı olan ilçelerden biri de Güzelyurt. Güzelyurt’ta Cumhuriyetçi Türk Partisi adayının desteklenmesi noktası masada dururken Halkın Partisi’nin de burada aday çıkarma isteğinde olduğun gelen bilgiler arasında. Halkın Partisi’nin ikna edilebilmesi veya başka bir yol izlenmesi noktasında henüz bir adım atılmış değil.

CTP Parti Meclisi’ni topladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi dün Parti Meclisi toplantısı yaparak Yerel Yönetim Seçimleri’nde izlenecek yol ve ittifakı değerlendirdi. Herhangi bir kararın alınmadığı toplantıda özellikle Güzelyurt ve Mağusa ilçelerinde aday çıkarılması noktasında baskı olduğu ifade edildi.

‘Lefkoşa’yı sol başkan yönetmeli’

Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde konuşulan bir diğer konunun ise Lefkoşa ile ilgili olduğu ifade edildi. Lefkoşa’da gerek CTP gerekse TDP’den birinin Lefkoşa’yı yönetmesi noktasında bir duruş sergileyen CTP üst yönetimi mevcut başkan Mehmet Harmancı’nın adaylığının desteklenmesi noktasında ılımlı.

Olmazsa bölgesel

Dört parti ittifak için mevcut sorunları çözememesi durumunda ise daha bölgesel bir formüle yönelebilir. Yani tüm ilçelerde ittifak adayları çıkarılmasa bile özellikle Lefkoşa Girne gibi büyük kentlerde ittifak adaylarının çıkarılabileceği konuşuluyor.

Seçim günü

Koalisyon ortakları ittifakla birlikte seçim tarihi konusunda da çalışma yaptı. Haziran ayında yapılacak seçimler için en uygun günün 10 Haziran olduğuna kanaat getiren ortaklar, 24 Haziran Pazar gününü de konuştu.

Ulaş Gökçe Mağusa’dan aday

Akademisyen Ulaş Gökçe, kişisel Sosyal Medya hesabından Haziran ayında yapılacak belediye seçimleri için adaylığını açıkladı.

Gökçe, programını 3 Nisan saat 10.00’da Mağusa’nın sembollerinden olan cümbez ağacı altında açıklayacağını kaydetti.

Gökçe açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu ülkede umutsuz olmak aslında çok sıradandır. Bunun için sebep arayanlar her zaman aradıkları sebepleri bulurlar. Umutlu olmak ise sıra dışıdır. “Umudunu kesme yurdundan” demekle başlar hayal etmek, daha güzelini düşlemek, bu uğurda mücadele etmek ve gerçekleştirmek.

Üç aydır her kesimden geniş bir ekiple Mağusa’da şeffaflığı, sözde değil gerçek anlamda katılımcılığı, hesap verilebilirliği ve çağın gerekliliklerini karşılayacak bir yönetim anlayışını geliştirmek için çalışıyoruz.

Farklı kesimlerden çok sayıda insanla görüştük: esnaf, memur, işçi, emekli, genç, öğrenci ve işsiz, akademisyen, ekonomist, mimar ve mühendis, hekim, muhtar, belediye çalışanı. Mağusa’nın sorunlarını ve bu sorunların çözümünde kullanılacak yöntemleri irdeledik.

Siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle, bireylerle ürettiğimiz çözüm yöntemlerini görüştük ve bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz.

Tüm bu görüşmelerimizin sonunda geniş kesimlerin görüş, proje ve çözüm önerilerini içeren bir program ortaya çıkardık. Ortaya çıkan sadece önümüzdeki süreçte çok daha geliştirilebilecek bir program değildi. Bu programın yanında, aynı zamanda Mağusa’da sorunları çözebilecek, şehrini, mahallesini gerçekten seven insanlar da ortaya çıktı. Birlikte çalışacağımız bir şehir keşfettik.

Ortak paydası yaşadığı kenti sevmek olan insanlar beraber yürüyebiliyormuş; bunu gördük. İnsanların bir kurtarıcı değil, despot bir lider değil başka bir şey hayal ettiğini gördük. Egolardan arınmış, temiz bir enerjiyle, hep birlikte hareket edebilen , hayal ettikleri değişimi hayata geçirmek için emeklerini esirgemeyen insanlar gördük biz.

Şehrimiz Mağusa’yı seven ve onu düşünen, fikir üreten, kaygılanan, şehrimizde iş yapmak isteyen, özne olmak isteyen insanlar olarak bir araya geldik. Hep birlikte birbirimize umut olabileceğimizi, ülkemize umut olabileceğimizi gördük.

Bu amaçla 2018 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde birlikte çalıştığım ve çalışacağım Mağusalılar adına bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayıyım.

Mağusa’yı evi gören herkesi Cümbez’in etrafında birleşmeye davet ediyorum.

3 Nisan 2018 tarihinde, saat 10’da Mağusa Suriçi Namık Kemal Meydanı’nda, Cümbez ağacının altında programımızı basına tanıtacağız…

Heyecanlıyız çünkü çok daha güzel bir Mağusa hayal ediyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz çünkü biz Mağusa’yı çok seviyoruz…”

Havadis