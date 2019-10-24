İyi beslenen sporcunun sakatlanma riski düşük!

Sporcuların beslenme alışkanlıklarıyla performansları arasında doğru orantı olduğunu söyleyen Kaliteli Yaşam Uzmanı Haluk Saçaklı, “İyi beslenen bir sporcunun hastalık ve sakatlanma riski düşüktür” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, sporcuların beslenme alışkanlıklarına yönelik açıklama yaptı. Sporcunun ihtiyacı olan enerji ve besin ögelerini almasının yanı sıra yeteri kadar su içmesi gerektiğini de vurgulayan Saçaklı, karbonhidrattan zengin diyetle beslenmelerini önerdi.

FUTBOLCULARIN 5 BİN 500 KALORİYE İHTİYACI VAR

Protein, vitamin ve mineralleri de yeterli miktarda tüketmenin önemine dikkat çeken Saçaklı, “Yağ yapacak enerji içeren beslenme şeklinden uzak durmak gerekir. Futbolcular günde antrenman ya da müsabaka dâhil olmak üzere yaklaşık 5 bin 500 kaloriye ihtiyaç duyarlar. 90 dakika boyunca müsabakada bin 500 kalori sarf edilir. 70 kilo ağırlığında bir futbolcunun yüzde 10 civarında yağ olduğu ve bütün yağın enerji kaynağı olarak kullanacağı varsayımından hareket edilirse bu kaynağın 63 bin kalori bir potansiyel enerjiye denk geldiği söylenebilir” diye konuştu.

“DESTEK ALINMALI”

Her sporcunun birebir sporcu beslenmesi konusunda destek alması gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, “Antrenmanlardan sonraki ilk 30 dakika içinde, 100 gram karbonhidrat tüketimi kas glikojen sentezini maksimum düzeye çıkarır. Her 15 dakika 0,4 gram karbonhidrat/kg tüketilmelidir. Ayrıca 100 gram karbonhidrat ile 5-9 gram kadar miktarda protein tüketimi glikojen sentez oranını artırmada etkili olur” ifadelerini kullandı.

Eksik karbonhidrat alındığında kas glikojen depolarının doygunluğa ulaşmadığını aktaran Dr. Saçaklı, “Buna bağlı olarak hem performansları düşüyor hem de sakatlık riskleri artıyor. Yapılan araştırmalarda, müsabaka ya da antrenmandan hemen sonra 2 gr/kg kalori karbonhidrat tüketildiği zaman kas glikojen sentezi 15 mm/kg iken egzersizlerden 2 saat sonra gecikmiş olarak karbonhidrat tüketildiğinde kas glikojen sentezi yüzde 66 oranında azalarak 5 mmol/kg’a iniyor. Bu durum sporcularda sakatlık riskini artırıyor” dedi.

“PERFORMANSLARI YÜKSELİR”

İyi beslenen bir sporcunun performansının artacağını vurgulayan Dr. Saçaklı, “Ayrıca, üst düzey konsantrasyona ve dikkate sahip olurlar. Hastalık ve sakatlanma oranları düşüktür. Hastalandıklarında toparlanma süreleri kısadır. Vücut ağırlıkları vücut yağları ve yağsız vücut kitlesi önerilen sınırlardadır” diye konuştu.