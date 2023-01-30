İyi bir uyku için yardımcı olabilecek beş ipucu

Bir uyku uzmanı, kişinin ne zaman yatağa girmesi gerektiğini belirlemenin beş yolunu paylaştı.

Uyumakta zorluk çekiyor musunuz? Başınızı yastığa koyduktan sonra saatlerce uykuya dalmayı mı bekliyorsunuz? Cavendish Care’ın sağlık müdürü Chloe Angus’un size yardımcı olabilecek önerileri var.

“Uyku aralığının” bir bireyin uykuya dalması için gereken en uygun süreyi tanımladığını söyleyen Angus, “Uyku aralığınızda uyuyabiliyorsanız, iyi bir uyku çekme olasılığınız çok daha yüksektir ancak stres ve alkol gibi buna karşı koyacak bazı faktörlere dikkat edilmeli.” dedi.

Beslenme düzeni, ruh hali ve elektronik cihazların kullanımı, uyanıklığı ve enerji seviyelerini değiştirebilir ve bu nedenle Chloe, bu faktörlerin farkında olmanın, aralığı daha kolay bulmanıza yardımcı olması gerektiğinde ısrar ediyor.

Uykuya daha kolay dalmak için gerekli ipuçlarını paylaşan Chloe, beş önemli adımın altını çizdi…

1. Standart sekiz saatlik uyku önerisini bir ölçüt olarak kullanın

Önerilen sekiz saatlik uykuya ihtiyacınız olduğunu hissetseniz de hissetmeseniz de, kendi uyku pencerenizi bulurken bu kritere başvurmalısınız.

Chloe, örneğin sabah 6’da kalkmanız gerekiyorsa, akşam 22:00’de uyumayı hedeflemeniz ve kendinizi buna göre ayarlamanız gerektiğini açıklıyor.

2. Kafein alımını sınırlayın ve gece geç saatte atıştırmayı kesin

Kafein ve şeker, size enerji veren ve vücudunuzun dinlenmesini istediğinizde kendinizi kapatmanızı zorlaştıran uyarıcılardır.

Chloe, “ideal olarak öğlen saatlerinden itibaren çay, kahve ve enerji içecekleri gibi kafeinli içeceklerden uzak durmanız ve uyumadan en az iki ila üç saat önce yemeyi tamamen bitirmeniz gerektiğini” açıkladı.

3. Gece geç saatlerde elektronik cihazlara bakmaktan kaçının

Telefonlardan ve diğer elektronik cihazlardan yayılan mavi ışığın zihni aşırı uyardığı iyi biliniyor. Bununla birlikte, yatmadan önce baktığınız içeriğin türü de uyku kalitesi ve uykuya dalma kabiliyetiniz üzerinde etkili olabilir.

İş e-postaları veya kısa mesajlar gibi şeyler, dinlenmeyi düşünmeniz gerektiğinde daha uyanık olmanızı ve zihninizin hala aktif kalmasını sağlayabilir.

4. Uyku aralığınızı optimize etmek için bir gece rutini geliştirin

Chloe, “Kitap okumak, rahatlatıcı müzik dinlemek veya adım adım cilt bakımı rutini yapmak gibi şeyleri içeren sağlıklı bir yatma vakti rutini, yatmadan önce sizi rahatlatmaya yardımcı olacak ve sağlığınız için gereken ideal uyku aralığına ulaşmanıza yardımcı olacaktır” diyor.

5. Günlük “son teslim tarihleri” için bir uyku günlüğü yazın

Tutarlılığı korumaya yardımcı olmak için “son teslim tarihlerini” içeren bir uyku günlüğü tutarak yatmadan önce zihinsel dikkat dağıtıcı şeyleri kağıda dökün.

Örneğin “son fincan kahve öğlen 12’de içilecek, bitkisel ve kafeinsiz içecekler ancak bu saatten sonra içilecek, akşam yemeği saat 7’de bitecek, telefon/TV kapatılacak ve saat 21:00’de yatma zamanı rutinine başlanacak” gibi…

Chloe, bunu, “Bu dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırdığınızda, vücudunuzun genellikle ne zaman doğal olarak uykuya dalmak istediğini ayırt edebileceksiniz.” diye açıklıyor.

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