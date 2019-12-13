İyi gelmediği hastalık yok!

Biberiye neye iyi geliyor? Biberiyenin faydaları nelerdir?

Ballıbabagiller familyasına (Rosmarinus officinalis) ait olan biberiye, yüksek miktarda A vitamini ve C vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini ve B9 vitamini içerir. Ayrıca magnezyum, kalsiyum, bakır, manganez ve demir minerallerini barındırır. Doymuş yağ oranı ve diyet lifi yüksek, sodyum oranı düşüktür. Peki, biberiye neye iyi geliyor? Biberiyenin faydaları nelerdir?

Biberiye Akdeniz’e özgü şifalı bir bitkidir. Geleneksel olarak ağrı dindirici ve iltihap giderici olarak kullanılan biberiye, ayrıca Alheimer ve demans hastalıklarına karşı kullanılması tavsiye edilen bir bitkidir. Biberiye, mide ekşimesi, bağırsak gazı (şişkinlik) ve iştahsızlık gibi sindirim sorunları için de kullanılır. Peki biberiye başka neye iyi geliyor? Biberiyenin sağlık açısından faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

BİBERİYE NEYE İYİ GELİYOR?

Biberiyenin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Avrupa’da, biberiye hazımsızlığın tedavisinde yardımcı olmak için sıklıkla kullanılır. İltihap giderici özelliğiyle geleneksel olarak mide ülseri, hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları için doğal bir ilaç olarak kullanılır. İrritabl bağırsak sendromu (IBS) ve kolit gibi bağırsak hastalıklarıyla mücadele edebilir.

– Karnosol, rosmarinik, betülinik ve karnosik-asit biberiyede bulunur ve bunlar kansere karşı koruyucu etki gösterir. Biberiye özleri cilt kanseri, lösemi, meme ve karaciğer kanseri, prostat, mesane, yumurtalık, kolon, akciğer, ve pankreas kanserlerine karşı koruma sağlar. Ancak daha fazla araştırmaya gerek olduğu ve bir doktora danışmadan tüketilmemesinde fayda olduğu unutulmamalıdır.

– Biberiye asidi, anti-enflamatuar etkiye sahip olup, bu asidin, her zamanki anti-enflamatuvarda olduğu gibi prostaglandinlerin oluşumunda etkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, Biberiye hassas veya akne eğilimli cilde sahip kişilerde önerilmektedir.

– Biberiye yaprakları genellikle kas ağrıları ve burkulan ayak bilekleri gibi hastalıkları tedavi etmek için doğrudan cilde uygulanan tentürler yapmak için kullanılır.

– Biberiye özleri fenolik bileşikler içerdiği için nöronlarda meydana gelen bozulmaları önler. Bu nedenle tamamlayıcı tıpta, ataksi, bunama, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesinde kullanılmaktadır.

– Tarih boyunca, biberiye birçok kültürde saç uzamasıyla ilişkilendirilmiştir. Bazı erken araştırmalar, biberiye yağı, lavanta, kekik ve sedir ağacı yağı kombinasyonunun saç derisine uygulanmasının saç büyümesini artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

– Bilimsel olarak desteklenmese de bazı insanlar gut, öksürük, baş ağrısı, karaciğer ve safra taşı problemleri, yüksek tansiyon, diş ağrısı ve egzama gibi bir dizi durumu tedavi etmek için biberiye kullanır.