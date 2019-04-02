Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017’de İtalya'nın Roma şehrinde dünyaevine girmişti. Dün Ovalı’nın doğum günüydü, Erkin pazar gecesi saat 24.00’ü geçince ilk kutlamayı yaptı.

Caner Erkin, 34 yaşına giren eşi Şükran Ovalı'ya olan duygularını Instagram’dan şöyle dile getirdi:

"İyi ki karşıma çıktın. İyi ki aşık oldum, iyi ki her şeyim oldun. Beraber yaşlanalım."