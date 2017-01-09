İYİLİK YAPAYIM DERKEN KAZA YAPTI

Gaziköy’de otostop çeken bir yayayı almak için yol içinde duran araç kazaya neden oldu. Hatice Durdu isimli vatandaş kazayı hafif yaralarla atlattı

Emine UYSAL

Gaziköy’de dün akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Otostop çeken bir yayayı almak için yol içinde duran araca başka bir salon araç çarptı.

Kaza, dün akşam saat 20.35’te Gaziköy’de Şenol Sokak’ta yönetimindeki EH 305 plakalı aracın, doğudan batı istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamette seyreden ve otostop çeken bir şahsı almak için yol içerisinde duran 49 yaşındaki Ergün Miralay’ın yönetimindeki araca çarpmasıyla gerçekleşti. Kaza sonucu hafif yaralanan 37 yaşındaki Hatice Durdu, 112 Acil Servis Ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

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