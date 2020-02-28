İzcan: Temennimiz daha çok kaybın yaşanmamasıdır

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının, tüm toplumda endişe ve üzüntüye neden olduğunu vurguladı.

İzcan yayımladığı mesajda, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın nedeni ile başka hastanelere tahliye edilen iki hastanın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden hastaların aile ve yakınlarına başsağlığı dileriz” dedi.

Yangın sebebi ile tahliye edilen hastalara acil şifalar dileyen İzcan, “Hepimize büyük geçmiş olsun. Çok büyük bir panik ve üzüntü yaşandı. Temennimiz daha çok kaybın yaşanmamasıdır” dedi.