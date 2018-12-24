İZCAN'DAN CAS AÇIKLAMASI

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ercan Havalimanı’nda her hizmetleri sunan ancak tasfiyesine gidilen Cyprus Airways Services’ın (CAS) iflasından, geçmiş hükümetlerde görev almış, başta UBP olmak üzere siyasi partilerin sorumlu olduğu görüşünü belirtti.

İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Üç tane fazla oy için, emekçileri batmış şirketlere 50 kişilik gruplar halinde istihdam edenler, bugünkü trajedinin mimarlarıdır” ifadelerine yer verdi.

Şirket çalışanı 133 kişinin tümünün devlette istihdam edilerek sorunun çözülmesinin mümkün olmadığını herkesin anlaması gerektiğini belirten İzzet İzcan, “Buna alternatif çözümler üretmek, 4’lü koalisyon hükümetinin görevidir” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta özelleştirme uygulamasının yeni sorunlar yaratmasının kaçınılmaz olduğunu savunan İzzet İzcan, “Neo-Liberal özelleştirmeci politikalara karşı çıkarak, emek, üretim ve demokrasiyi sahiplenmek BKP’nin öncelikli görevidir” dedi.