İZİNSİZ ALKOLLÜ İÇKİ İMALATI!

İzinsiz alkollü içki imalatı ve satışı yapmak

19.12.2018 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Gümrük Dairesi ve Veteriner Dairesi’nde görevli ekipler tarafından Alsancak’ta faaliyet gösteren “Goodies Food Ltd.” isimli işyerinde yapılan denetimde, yetkili makamdan geçerli imalat izni olmaksızın içki üretimi yapılarak satışa arz edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu işletme sahibi V.M.(E-48) hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.