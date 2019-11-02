İZİNSİZ ATEŞ YAKMA!
1 kişi hakkında yasal işlem!
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01.11.2019 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Minareliköy’de kirli sanayi bölgesinin güneyinde T.K. kirasında bulunan tarla içerisinde izinsiz ateş yakmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, adı edilen hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam eder.
Etiketler : Minareliköy, izinsiz ateş yakma, yasal işlem
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