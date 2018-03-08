İZİNSİZ KAZI YAPTILAR, 3 AY HAPİS YATACAKLAR

Sedef BOŞNAK

Kumyalı’da, üç yıl önce eski eser bulma gayesiyle izinsiz kazı yapan Hasan Hüseyin Kaygısız ve Semih Öksüz, yargılanarak 3’er ay hapse mahkûm oldu.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin oybirliğiyle aldığı kararı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, mahkemeye aktarılan olgulara göre, sanıkların, 18 Kasım 2015’te şüphe üzerinde takip sonucu tespit edilip tutuklandıklarını anımsattı.

Tasarruflarında kova kürek bulunan sanıkların işlediği suçun ciddiyetine vurgu yapan kıdemli yargıç, konu suçun 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti ve konu suçların kültürel mirasa karşı bilinçsizce işlenen suçlar olduğuna değindi.

Pınar Beyoğlu, ülkenin kültürel zenginliğinin korunup yaşatılması için, bu tür suç işleyenlere ve işlemeye tevessül edecek olanlara etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Beyoğlu, suçlu buldukları sanıkları 3’er ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Kıbrıs