İZİNSİZ TOPRAK DOLGUYA GEÇİT YOK!

Star Kıbrıs'tan Haluk Doğandor'un haberine göre; Girne Kaymakamlığı izinsiz toprak dolgu çalışmalarını yerinde tespit ederek müdahale etti. Çatalköy-Esentepe arasında, termik santral karşısında bulunan yerleşim bölgeleri içerisinde, bir süredir yapılan izinsiz toprak dolgu işlemi, yapılan ihbar sonucu ortaya çıktı.



ARAZİYİ GENİŞLETİYORLARDI



Vadi kenarında bulunan arazi önce bir firma tarafından çöp ve molozlarla dolduruldu, daha sonra bir başka inşaat firması da, arazi sahibi olduğu iddia edilen şahsın girişimleriyle, kamyonlarca toprakla doldurularak arazi vadiye doğru genişletildi.



İZİN GEREKTİĞİNİ BİLMİYORMUŞ



İhbar üzerine bölgeye gelen Girne Kaymakamlığı inşaat bölümü ekipleri, yapılan çalışmanın izinsiz olduğunu ve devam eden çalışmaların durdurulduğunu söyledi. Olay yerine gelen inşaat firması yetkilisi, arazi sahibinin başvurusu üzerine dolgu yaptığını, böyle bir işlem için izin almak gerektiğini bilmediğini söyledi. Kaymakamlık yetkililerinin uyarı üzerine, iş makinelerini alarak bölgeyi terk etti.