İzleyicilerden Murat Yıldırım'a Şok!

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın 'Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir dille eleştirildi. İşte Murat Yıldırım hakkındaki paylaşımlar...

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın 'Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sert bir dille eleştirildi.

Kenan Işık'la efsaneleşen 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu Selçuk Yöntem'den devralan Murat Yıldırım ilk performansıyla seyircinin karşısına çıktı. Ancak Murat Yıldırım'ın ilk performansı performansı sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu.