İzleyicilerden Murat Yıldırım'a Şok!
İzleyicilerden Murat Yıldırım'a Şok!
A+A-
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın 'Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir dille eleştirildi. İşte Murat Yıldırım hakkındaki paylaşımlar...
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın 'Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sert bir dille eleştirildi.
Kenan Işık'la efsaneleşen 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu Selçuk Yöntem'den devralan Murat Yıldırım ilk performansıyla seyircinin karşısına çıktı. Ancak Murat Yıldırım'ın ilk performansı performansı sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu.
PERFORMANSI YERDEN YERE VURULDU
Yarışmanın yayına girmesinin ardından henüz dakikalar geçmişken sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden Murat Yıldırım'ın performansını yerden yere vurmaya başladı.
ÖNCE BİRİNCİ SIRAYA OTURDU, SONRA LİSTEDEN ÇIKTI
TT listesinde birinci sıraya oturan Murat Yıldırım ismi, olumsuz yorumların artmasıyla bir anda listeden çıkarıldı.
İşte o tepkilerden bazıları:
Bu haber toplam 1422 defa okunmuştur
Etiketler : Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.