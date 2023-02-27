İzmir Körfezi’nde deprem

İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreli panik yarattı.

İzmir depremle sallandı. AFAD’ın verilerine göre, İzmir Körfezi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20.22’de olan deprem yerin 14.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise değremin 4 büyüklüğünde ve yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.

Deprem, İzmir’de kısa süreli panik yarattı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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