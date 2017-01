İZMİR'DE PATLAMA

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bir araçta patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 teröristin yakalanmasına çalışılıyor. Hain terör saldırısında 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 10 kişinin de yaralandığı bildiriliyor

İzmir Adliyesi’nin Bayraklı tarafındaki C girişinin hemen önünde bombalı araç patladı. Patlama sonrası çatışma çıktı. Patlamanın ardından çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. 1 terörist aranıyor. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hain terör saldırısında 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 10 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Özel Harekat Polisi, Terörle Mücadele ekipleri kaçan teröristin peşinde.

BOMBALI ARAÇLA SALDIRI

İzmir Adliyesi’nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışına yakın bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇTİ

Teröristlerden 2’si olay yerinde ölü ele geçerken, kaçan terörist ile polisler arasında çatışma bir süre daha devam etti.

Saldırıda yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, adliye içinde de büyük panik çıktı. Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı.Olay yerinde ölü ele geçen teröristlerin üzerinde bomba tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine bomba imza uzmanları geldi. Uzmanlar köpeklerinle inceleme başlattı.

DİKKAT ÇEKİP ADLİYEYE Mİ SALDIRACAKLARDI?

İzmir Adliyesi’ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. İzmir Baro Başkanı'nın verdiği bilgilere göre aynı dakikalarda adliye içinde de hareketli anlar yaşandı. Teröristlerin bombalı araçla dikkat çekip adliye içinde saldırı planlanmış olduğu ihtimali konuşuluyor.

SİYAH MONTLU, BEYAZ BERELİ BİR ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA VAR

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı. Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Adliye çevresi güvenlik çemberine alınmış durumda.

NTV'den Merih Ak canlı yayında şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık beş on dakika önce meydana geldi. Adliyenin C kapısı, bu C kapısı personel ve vatandaşların girdiği kapı. Adliyenin o kısmında kafeler var. O bölgede ciddi bir hasar olduğunu biliyoruz. O araçların olduğu bölgeye, oraya genelde savcıların araçları park ediyor. Hemen yan tarafında PTT'nin bir deposu var, kargoların toplandığı bir bölge var."

GÖRGÜ TANIĞI: POLİS CANLI BOMBAYA ATEŞ ETTİ

Bir görgü tanığı "Biz arabayla köşeyi dönüyorduk. Arkamızdaki araba patladı. Biz aracın içinden dışarı attık kendimizi. Kapıdan inince patlama gerçekleşti. Bizim emniyet güçlerimiz canlı bombaya ateş etti" dedi.