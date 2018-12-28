İZZET İZCAN HASTANEYE KALDIRILDI

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı (BKP) İzzet İzcan’a anjiyo yapılıyor.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, BRT’ye yaptığı açıklamada, İzzet İzcan’ın sabah halsizlik ve yorulma nedeni ile hastaneye kaldırıldığını belirterek, İzcan’a kontrol amaçlı anjiyo yapılmasına karar verildiğini söyledi.

İzzet İzcan’a şu sıralarda anjiyo yapılıyor