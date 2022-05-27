Japonya'da bir adam köpek gibi görünmek için 260 bin TL harcadı

Japonya'da en sevdiği köpek cinsi gibi görünmek isteyen adam, gerçekçi bir border collie kostümü için 2 milyon yen (yaklaşık 260 bin TL) harcadı.

İsmi sadece Toko olarak verilen adam, kostümü yapması için filmlere ve reklamlara heykel ve model üretmesiyle bilinen Zeppet adlı Japon şirketiyle anlaştı.

Zeppet'in kostümü yapmasının 40 gün sürdüğü, kostümün tam olması için Toko'nun çok sayıda prova aldığı ve kostümün birçok kez revizyondan geçtiği belirtildi.

Toko, Japon medya kuruluşu Mynavi'ye verdiği röportajda "Collie cinsini seçtim çünkü kostümü giyince gerçekçi duruyor" dedi.

Dört ayaklı hayvanlar favorim, özellikle de sevimli olanlar. Bunlar arasında, gerçekçi bir model olacağı için boyutları bana yakın büyük bir hayvanın iyi duracağını düşündüm, bu yüzden de köpek kostümünde karar kıldım.

Böyle bir şartı karşılayarak en sevdiğim köpek türü olan collie'yi yaptım.

Bir Zeppet çalışanı da, ekibinin köpek figürüyle insan figürünün hangi yollarla uyumlu hale getirilebileceğini nasıl çözdüğünden bahsetti.