Jennifer Lopez’in istekleri şaşırttı

ABD'li yıldız Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta 'It's My Party' turnesi kapsamında Antalya'da konser verecek. Ünlü şarkıcı, bu konser için ilginç isteklerde bulundu.

Jennifer Lopez, 6 Ağustos’ta Antalya’da konser verecek. Biletlerin 2 bin TL’den satılacağı konserden 2 milyon TL kazanacak olan dünyaca ünlü şarkıcı, Türkiye’ye gelmeden çeşitli isteklerde bulundu.

Lopez, Antalya’da geceliği 25 bin TL olan Kral Villası’nda kalacak. Kaldığı sürece, villadaki sıcaklık 14 derece olacak. Dekorasyon rengi beyaza dönüştürülecek. Yatak odasında beyaz gül ve zambaklar bulunacak. Greyfurt ve limon çiçeği kokulu mumlar yerleştirilecek.

49 yaşındaki yıldız, çikolata, kurabiye, cips ve meyvenin her daim odasında bulunmasını istedi. Yemekler ise villanın mutfağında özel hazırlanacak.