JET SKİLERE SIKI DENETİM GEREKİYOR

Anne CANALP

Cyprus Today’de yer alan habere göre Deniz Turizmi İşletmecileri Birliği Başkanı Faik Gencer, güvenlik için daha katı bir düzenin uygulanması gerektiğini belirtti. Gencer, 4 tane jet ski kiraladığını söyleyerek, “Tehlikeli bir şekilde denizde seyredilmesi halinde, jet skinin makinesini kapatan özel uzaktan kumandam var. Bunun tüm operatörler için zorunlu olması gerekir” dedi.

Tüm jet skilerin Limanlar Dairesi’ne kayıtlı olmalarını sağladıklarını anlatan Gencer, kişisel jet skilerin de araba veya motosiklet sahipleri gibi kendi adlarına kayıtlı olması gerektiğini belirtti.

Glapsides’teki kazayla ilgili olarak Gencer şu değerlendirmede bulundu:

“Yüzücüler, anladığım kadarıyla şamandıra çizgisinin yanlış tarafındaydı. Jet skinin de sınıra çok yakın olmaması gerekiyordu. Orada bir cankurtaran var mıydı? Daha iyi bir düzenleme için ölümcül bir kazanın olmasını mı beklemeliyiz? Bu sporlarla ilgili bir federasyon kurulmalı ve yetkililerle toplantılar yapılmalı”.

Pek çok sigorta şirketi risk almak istemiyor

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sözcüsü ise jet ski sürücülerinin veya kiralayanların sigortalanmadığını ve pek çok sigorta şirketinin de böyle bir risk almak istemediğini söyledi. Düzenlemeler Limanlar Dairesi tarafından çıkarılan resmi yazıyla oluyor ancak uygulama yerel ilçe ofislerine ve belediyelere bırakılıyor.

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