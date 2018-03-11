JET SOSYETE’YLE EKRANLARA DÖNEN GÜLSE BİRSEL, ACUN ILICALI’NIN 'SURVİVOR’INA BÖYLE MEYDAN OKUDU

Gülse Birsel, çiçeği burnunda dizisi Jet Sosyete'yle reyting rekorları kıran Acun ılıcalı'ya meydan okudu. Birsel, "Görüyorum ve arttırıyorum. Jet Sosyete daha da olaylı. Esas bizi kaçırmayın!" dedi.

Reyting savaşlarına Gülse Birsel de katıldı. Gülse Birsel çiçeği burnunda yapıtı “Jet Sosyete”yle Pazar akşamlarının reyting rekorları kıran programı Survivor’a meydan okudu.

“JET SOSYETE DAHA OLAYLI”

Acun Ilıcalı’nın “Bu akşam olaylı Survivor var, bence kaçırmayın” paylaşımının altına Gülse Birsel, “Görüyorum ve arttırıyorum. Jet Sosyete daha da olaylı. Esas bizi kaçırmayın!” yorumunu yazdı.

“FİNAL YAPACAK” YORUMLARINA YANIT VERDİ

Birsel, 4’üncü bölümüyle ekrana gelen Jet Sosyete’nin ilk bölümlerinde gelen “Final yapacak” yorumlarına “Tövbe! Daha yeni başladık ayol. Güzel de gidiyoruz. Eksik gedik hissettikçe yolda tamamlıyoruz. Reytingimiz de keyif verici. Birinci bölüm ab grubunda birinci, ikinci bölüm ikinci oldu. Mutluyuz. Bu neyin telaşı tatlılar?” cevabını vermişti.