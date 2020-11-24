Joe Biden ABD tarihinde bir ilke imza atacak

ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın Amerikan Merkez Bankası FED’in eski başkanı Janet Yellen’i Hazine’nin başına getirmeyi planlıyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, FED'in ilk kadın başkanı olan Janet Yellen, Hazine Bakanı olarak atanacak. Eğer Biden bu atamayı yapar ve Senato onaylarsa Yellen, ABD tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan 74 yaşındaki Yellen, eski ABD Başkanı Bill Clinton'a da ekonomi danışmanlığı yapmıştı.

2007 mali krizi ve ardından gelen durgunluktan sonra ekonomik toparlanmada rol olan Yellen, eğer Hazine Bakanı olursa ana gündem maddesi corona virüs salgının ABD ekonomisinde yarattığı tahribatı azaltmak olacak.

New York City’de büyüyen ve Yale Üniversitesi’nden ekonomi diploması alan Yellen, FED ve hükümetteki çalışmalarına ek olarak Berkeley’de ders veriyordu.

sözcü.com.tr