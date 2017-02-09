JOHN WİCK 2

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Aksiyon , Gerilim , Macera

Süre: 122 Dak.

Yönetmen : Chad Stahelski

Oyuncular : Keanu Reeves , Laurence Fishburne , Riccardo Scamarcio , Common , Ruby Rose

Senaryo : Derek Kolstad

Yapımcı : David Leitch , Chad Stahelski

Diğer Adı : John Wick: Chapter 2

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Film Özeti

Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.