JOHN WİCK 2
John Wick 2
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Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aksiyon , Gerilim , Macera
Süre: 122 Dak.
Yönetmen : Chad Stahelski
Oyuncular : Keanu Reeves , Laurence Fishburne , Riccardo Scamarcio , Common , Ruby Rose
Senaryo : Derek Kolstad
Yapımcı : David Leitch , Chad Stahelski
Diğer Adı : John Wick: Chapter 2
Film Özeti
Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.
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