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Johnson duyurdu! İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor

Johnson duyurdu! İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor

Johnson duyurdu! İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid'le Yaşama Planı çerçevesinde kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı.

Buna göre; Covid testi pozitif çıkan bir hasta perşembe gününden itibaren kendini yasal olarak izole etmek zorunda kalmayacak.

 

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