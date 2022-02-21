Johnson duyurdu! İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor
Johnson duyurdu! İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid'le Yaşama Planı çerçevesinde kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı.
Buna göre; Covid testi pozitif çıkan bir hasta perşembe gününden itibaren kendini yasal olarak izole etmek zorunda kalmayacak.
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