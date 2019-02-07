Jön 'Çarpışma'sı!

Ekranda sarışın ve esmer jön rekabeti yaşanacak. Kenan İmirzalıoğlu’nun TRT 1’e çekeceği dizi, Kıvanç Tatlıtuğ’un rol aldığı ‘Çarpışma’yla aynı gün ve saatte yayınlanacak.

Kenan İmirzalıoğlu’nun TRT 1’e yeni bir diziye yapacağı söyleniyordu. Es Film’den teklif gittiği yazılmıştı. Haberler doğru... Yani ortada bir proje var, görüşüldü ve şu an senaryo yazım aşamasında... Klasik bir kabadayı hikayesi... Oyuncu, Ali Rıza karakteriyle bu projede yer alacak.

Dizinin ismi şimdilik belirlenmedi. Diğer karakterlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu proje, bir rekabetin fitilini de ateşlemiş olacak. Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünü oynadığı ‘Çarpışma’yla aynı gün ve saatte yayınlanacak. Ekranda, İmirzalıoğlu ve Tatlıtuğ rekabeti yaşanacak.