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JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN

Jumanji: Vahşi Orman

Jumanji: Vahşi Orman Film Konusu

4 liseli genç, okul müdürü tarafından ceza olarak okulun bodrum katını temizleyip düzenlemekle görevlendirilir. Eşyaları düzenlerlerken Jumanji adında oldukça eski bir video oyunu bulurlar. Ancak oyunu oynamaya başladıklarında oyun tarafından yutularak oyundaki çılgın dünyaya düşerler. 4 genç, oyunda seçtikleri karakterlere dönüşmüşlerdir ve kendilerini müthiş bir maceranın içinde bulurlar. 
1995 yapımı Jumanji filminden esinlenen filmde kahramanlarımız bu kez Jumanji ormanına girecek.

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