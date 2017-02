Jüpiter Retrosu başlıyor!

Jüpiter Terazi burcundaki geri hareketine başlıyor. Bu geri hareket ve etkileri 11 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Tüm gezegenler belli periyotlarda hızlarını düşerek geri hareket ederler. Sizler bu geri hareket içinde en popüler olan Merkür'ün geri hareketini (Retrosunu) biliyorsunuz daha çok. Ve işte bu hafta itibari ile geri hareket edecek olan bir diğer nadide gezegenimiz ise Jüpiter! Bu hafta itibari ile Jüpiter Terazi burcundaki geri hareketine başlıyor. Bu geri hareket 11 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Bir gezegen geri harekete başladığı zaman temsil ettiği konularda gecikmeler, zorlanmalar, yavaşlamalar meydana gelir. Bizim arzu ettiğimiz zaman dilimi içinde işler yetişmez, ama bir şekilde de yetişir. Şimdi Jüpiter'in neleri temsil ettiğine göz atalım. Bakalım hangi konularda bir takım gecikmeler ve yavaşlamalar bizleri bekliyor anlayalım. Jüpiter astroloji sembolizminde; büyük iyicil, şifacı olarak adlandırılır ve temas ettiği her noktada büyüteç etkisi gösterir. Amacı geliştirmek, büyütmek, fırsatlar ve şanslar sunmaktır. Bolluk, bereket, iyi şans, iyimserlik hep Jüpiter'in temaları arasında yer alır. Hoşgörü, affedicilik, zenginlik, iyileşmelerle sembolize edilir. Kâr, maddi zenginlik, kazançlar, finansal her türlü etki Jüpiter'in yönetimi altındadır. Bilgi ve bilgelik, ahlak, erdem, yargıçlar, papazlar, din adamları, avukatlar, eğitmenler, lise sonrası eğitim yerleri, üniversite öğrencileri, burjuva sınıfı, yabancı ülkeler, yayıncılık, seçmenler, seçim, din kurumları, din görevlileri Jüpiter ile temsil edilir. Abartı ve israfla ilgili her türlü durum ve konu Jüpiter'i negatif yönlerinden biridir.

Jüpiter geri harekette iken bütçenizi idare etmekte zorlanıyor, para konularını yönetemiyormuş gibi hissederseniz. Genel olarak eğitim konularında aksaklıklar, zorluklar ve isteksiz duygularınız oluşursa 10 Haziran tarihinden sonra işler bu konularda biraz daha rayına girmeye başlayacak merak etmeyin. Büyük finansal yatırımlar için daha ihtiyatlı olunması gereken bir zaman dilimi olacaktır. Birkaç kere detaylıca düşünmekte fayda var. Eğer bir dava açacak iseniz doğru avukatla çalışmaya özen gösterin! Davaların sonuçlanması Jüpiter Retrosu döneminde elde olmayan sebeplerden ötürü biraz uzayabilir. Bu dönem yine fırsatlar yakalanabilir. Amma velakin fırsatları değerlendirip hayata geçirmekte gecikmeler meydana gelebilir. Daha derin, daha felsefi düşünebiliriz. Din, felsefe, inançlarla ilgili konularda derinleşmek, araştırmalar yapmak için harika bir dönemdir. Bu dönem ruhsal derinleşmeler söz konusu olacağından terapi almak, danışmanlık almak çok daha iyi gelecektir. İçsel olarak büyüme, gelişme, ruhsal olgunluk için de harika bir dönemdir. Bizlere epey faydası olacak kaynak veya kişilerle karşılaşabiliriz. Bu dönem kilo almaya biraz daha elverişli bir dönemde olacağız. Diyet ve kilo verme motivasyonumuz biraz düşebilir.

Jüpiter Terazi burcunda geri gideceği için bu dönem ilişkileri derinleştirmek, anlam katmak, geçmişte yaşanan sorunlara ışık tutup çözüme ulaştırmak için harikadır. Fakat olası maddi ve finansal sorunları ilişkilere yansıtmamaya özen gösterin. Evlilik yapmak ve ortaklık kurmak için de öyle aman aman iyi bir dönem değil. Ama bu süreçte evlilikten veya bir ortaklıktan neler beklediğinize dair isteklerinizi içinizde daha çok tartıp düşünebilirsiniz. Yeni bir kitaba başlamak, rüya günlüğü tutmak, yeni yazılar hazırlamak için uygun bir dönemdir. Yazı konusunda özellikle ilham melekleri daha çok çevremizde olacaktır. Sizlerde bu dönemi bir çok konuda daha çok derinleşmek, uzmanlaşmak için kullanabilirsiniz. İçsel bir yolculuğa çıkabilir, kendi iç benliğinizi daha yakından tanımaya cesaret edebilirsiniz.

