K-PET SÜRESİZ GREVDE!
Ercan Havaalanı'nda süresiz grev
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Kıbrıs Türk Petrolleri ve Ercan Havaalanı'nda süresiz grev
Sendika yetkilileri, K-Pet yöneticileri ile uzlaşı arayışlarının süreceğini de belirtti.
Dev-İş'e bağlı Petrol-İş, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girdiği gerekçesiyle Kıbrıs Türk Petrolleri ve Ercan Havaalanı'nda süresiz greve gidildiğini duyurdu.
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası (Petrol-İş), Kıbrıs Türk Petrolleri’nde (K-Pet) ve Ercan Havaalanı’nda bugünden itibaren süresiz greve gidildiğini açıkladı.
Dev-İş’ten yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girdiği belirtilerek, kendilerinin hayati gördüğü bazı konulara işverenin olumsuz yanıt vermesi nedeniyle greve gidildiği kaydedildi.
Bununla birlikte sendika yetkilileri, K-Pet yöneticileri ile uzlaşı arayışlarının süreceğini de belirtti.
Etiketler : Kıbrıs Türk Petrolleri, Ercan Havaalanı, süresiz grev
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