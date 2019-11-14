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K-PET SÜRESİZ GREVDE!

K-PET SÜRESİZ GREVDE!

Ercan Havaalanı'nda süresiz grev

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Kıbrıs Türk Petrolleri ve Ercan Havaalanı'nda süresiz grev

Sendika yetkilileri, K-Pet yöneticileri ile uzlaşı arayışlarının süreceğini de belirtti.

Dev-İş'e bağlı Petrol-İş, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girdiği gerekçesiyle Kıbrıs Türk Petrolleri ve Ercan Havaalanı'nda süresiz greve gidildiğini duyurdu.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası (Petrol-İş), Kıbrıs Türk Petrolleri’nde (K-Pet) ve Ercan Havaalanı’nda bugünden itibaren süresiz greve gidildiğini açıkladı.

Dev-İş’ten yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girdiği belirtilerek, kendilerinin hayati gördüğü bazı konulara işverenin olumsuz yanıt vermesi nedeniyle greve gidildiği kaydedildi.

Bununla birlikte sendika yetkilileri, K-Pet yöneticileri ile uzlaşı arayışlarının süreceğini de belirtti.

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