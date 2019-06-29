Kaan Tangöze'nin zor anları

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural'la Nişantaşı'ndaki bir eczane çıkışı objektiflere takıldı.

Kaan Tangöze'nin, eşi Kıvılcım Ural'ın eczaneye girdiği sırada 5 aylık kızı İlayda'yı avutabilmek için yoğun şekilde uğraştığı görüldü.

'Hanimiş İlaydam' diyerek bebek arabasını sallayan şarkıcı, bir ara yanına gelen bir hayranının özçekim yapma isteğini de geri çevirmedi.

Kaan Tangöze, birkaç dakika sonra eşinin işi bitip yanına gelmesiyle rahat bir nefes aldı.