‘KABA KUVVET DEVLETİ OLAMAYIZ’

Akıncı, “Bu ülkede şiddete rağbet edilmeyecek. İçimizde bizleri bölmeye hevesli çok provokatör vardır. Biz her türlü fikre saygılı olacağız, şiddete asla prime vermeyeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz gün yaşananların bir alarm olduğunu ifade eden Akıncı, şiddetin benimsenmediğinin toplum olarak gösterilmesi gerektiğini ve hukuki makamların da üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Ülkenin güvenliğinden sorumlu makamların hangi fikre sahip olursa olsun her vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunun idraki içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Akıncı, ”Emniyetimizi sağlamakla yükümlü olan makamlar bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayamıyorsa, biz bunu kimden bekleyeceğiz, böyle bir şey olamaz, bunu kabul etmemiz düşünülemez” diye konuştu.

Sendikal Platform üyeleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek Cuma günü yapacakları yürüyüş ve mitinge davet etti.

ELCİL: YAŞANANLARLA İLGİLİ TOPLUMSAL BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR

Ziyarette Sendikal Platform adına söz alan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, ülkede 22 Ocak’ta yaşananlarla ilgili toplumsal bir sorumlulukları olduğunu düşünerek bir girişim başlattıklarını kaydetti ve bu girişimin temel maksadının toplumsal barışın tekrardan sağlanması ve ülkede alışkın olunmayan bir takım olayların önüne geçilmesi olduğunu belirtti.

Elcil bu amaçla Cuma günü bir yürüyüş ve miting düzenleyeceklerini ifade etti.

Elcil, Kıbrıs Türk halkının, demokrasiyi çok kültürlülüğü içine sindirmiş, insan haklarına saygıyı temel alan ve karşılıklı olarak hoşgörü ve diyaloğu önde tutan, özgürlüklere önem veren bir toplum olduğunu belirtti.