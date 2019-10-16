KABİNE BU HAFTA İSKELE'DE OLACAK!

Başbakan Ersin Tatar ve tüm Bakanlar Kurulu üyeleri belde bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında başlatmış olduklar bölge ziyaretlerde bu hafta İskele’ye gidiyorlar.

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin Kabine üyeler ve milletvekillerinin de katılımı ile

“Ülkeye hizmet yolunda İskele’deyiz” sloganı ile gerçekleştirilecek ziyaret yarın saat 19.00 da İskele AKM’de yer alacak.

İskele ile ilgili hükümetin icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı halka açık toplantıda İskele halkı sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direk iletme fırsatı bulacaklar.