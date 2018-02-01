KABİNEYİ YARIN CUMHURBAŞKANI'NA SUNACAK!
Erhürman, Kabineyi yarın 09.00’da Cumhurbaşkanı’na sunacak
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında kurulan 4’lü koalisyon hükümetinin kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacak.
CTP Genel Başkanı Erhürman, saat 09.00’da Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edilecek.4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin protokolü bugün parti liderleri arasında imzalanmıştı.
Etiketler : CTP, Tufan Erhürman, 4’lü koalisyon, hükümet, kabine
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