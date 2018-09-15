KAÇAK CENNETİNE DÖNDÜK!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne Polis Müdürlüğü, geçtiğimiz akşam 21:00-05:00 saatleri arasında, sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

5 kaçak şahıs tespit edildi, kaçak bıçak bulundu

Operasyon kapsamında yapılan denetimler ve kontroller sonucu ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi ve bir sefil muhacir ile alkollü içki tesiri altında olup, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaratan ayrıca tasarrufunda kanunsuz bıçak taşıdığı tespit edilen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

1 kişi tutuklandı

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucunda ise 430 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 101 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı 10 araç ise trafikten men edilirken, 1 kişi ise tutuklandı.