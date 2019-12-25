KAÇAK ELEKTRİK!

24.12.2019 tarihinde, Çukurova’da H.S.(E-45)’nin ikametgahında yapılan kontrolde, ilgili kurum tarafından elektriği kesik olmasına rağmen 2.455,92 TL tutarında kaçak elektrik kullanmak suretiyle akım hırsızlığı yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.