KAÇAK ET OPERASYONU!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sabahın ilk saatlerinde , Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu D.Ö.(E-40)’nün kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 3,000 kg ağırlığında kuzu eti tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.