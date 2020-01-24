KAÇAK ET OPERASYONU!
Polisten kaçak et operasyonu!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sabahın ilk saatlerinde , Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu D.Ö.(E-40)’nün kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 3,000 kg ağırlığında kuzu eti tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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