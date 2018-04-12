KAÇAK ETE POLİS BASKINI!
180 kilo kaçak et!
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri dün akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonda 180 kilogram kaçak et ele geçirdi.
Saat 17.00 sıralarında Haspolat – Hamitkoy anayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda N.G. tutuklandı. Polis ekipleri N.G.’nin kullanımındaki aracı durdurdu, araçta yapılan aramada gümrüğü ödenmemiş 180 kilogram dana eti bulundu. N.G. tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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