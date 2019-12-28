KAÇAK GIDA MADDELERİYLE YAKALANDI!
1 tutuklu!
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Beyarmudu’nda sakin 46 yaşındaki Y.T kullanımında bulunan araç içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş 20 adet Oldern Burger, 2 adet japon sirkesi, 144 adet Tabasko biber salçası, 300 adet Prawn kraker, 60 adet Goodbury Hindistan cevizi sosu, 18 adet Borion meyve püresi, 10 adet Forgiıo piza peyniri, 4 adet chedar peynir, 11 adet olden burhger peynir, 28 adet Chefwilliam peynir, 24 adet masala sosu pataks, 24 adet Tobiko vasabi sosu, 12 adet Albiero peynir, 12 adet Flour Tortilo lavaş, 17 adet Wins Brand karides krakeri, 50 adet Nol Handrant kurutulmuş mantar, 150 adet sataku yemek sosu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler : Beyarmudu, kaçak gıda
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