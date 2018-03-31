KAÇAK OLARAK  ÇALIŞIYORLARDI

FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye’de aranan Ali Rıza Çelikbaş ile Ali Osman Çini, Gazimağusa’da ortaya çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de FETÖ soruşturması kapsamında haklarında tutukluluk kararı bulunan Ali Rıza Çelikbaş ve Ali Osman Çini Kuzey Kıbrıs’ta yakalandı. Çelikbaş, örgütün üst düzey yöneticisi, Çini’nin ise örgütte etkin üye olduğu ve haklarında mahkeme kararı bulunduğu belirtildi.

İki FETÖ zanlısının Gazimağusa’da “Öztemur Ticaret” isimli işletmede kaçak çalıştıkları, ilk etapta bu şekilde tespit edildikleri açıklandı.

Kaçak işçi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ancak yapılan soruşturmada FETÖ’den arananlar listesinde oldukları belirlenen iki zanlı dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Kaçak işçiler FETÖ’cü çıktı

Gökhan Kol, zanlıların Öztemur Ticaret isimli işletme izinsiz çalıştıkları esnada suçüstü tespit edildiklerini belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak Kuzey Kıbrıs’ta askerlik yaptıklarını ancak askerlik görevlerini tamamlamalarına rağmen ülkede kalıp kaçak çalıştıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların ülkeden gitmeyiş nedeni ile ilgili yapılan ileri soruşturmada elde edilen tespitleri aktardı. Polis, zanlı Ali Osman Çini hakkında Bursa 2.Sulh Ceza Hâkimliği tarafından FETÖ terör örgütü yöneticisi olmaktan, diğer zanlı Ali Rıza Çelikbaş hakkında ise Antalya 4.cü Sulh Ceza Hâkimliği tarafından FETÖ terör örgüt üyesi olmaktan tutuklama kararı olduğunu ifade etti.

Kimlikleri de farklı

Polis, zanlıların üzerinden çıkan kimlik ile ülkeye girerken kullandıkları kimliklerin farklı olduğunu, soruşturma yapıldığını, zanlıların evlerinde arama yapılacağını belirterek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi. Ayrıca Yargıç, kaçak işçi çalıştıran şirkete soruşturma açılması için direktif verdi.

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