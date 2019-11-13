Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KAÇAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLDİ!
KAÇAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLDİ!

KAÇAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLDİ!

Kaçan alkollü kamyon sürücüsü tespit edilip tutuklandı!

A+A-

Dün akşam Mehmet Akif Caddesi üzerinde Ascan Sigorta önlerinde meydana gelen kazaya methaldar kamyon sürücüsünün 62 yaşında Bülent Konyalı oldugu tespit edildi.

Polisten alınan bilgiye göre Bülent Konyalı’nın kaza anında 163 promil alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.