"KAÇIŞ YOLLARI AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK!"
Proje durdu mu?
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli çemberi trafiğinin rahatlatılmasına yönelik yürütülen “kaçış yolları” proje çalışmalarının durduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Duygu ALAN
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli çemberi trafiğinin rahatlatılmasına yönelik ortaya koydukları “kaçış yolları” proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Dürüst, çalışmalarına Aralık 2016 tarihinde başlanan projenin Ağustos 2017 tarihinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Bakan Dürüst, “Kaçış yolları” proje çalışmalarını yürüten müteahhit firmanın iflas ettiği, bu sebeple proje çalışmalarına ara verildiği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Dürüst, Havadis’e yaptığı açıklamada, “Şartlar ne ise aynen geçerli ve çalışmalar aynen devam ediyor. Proje çalışmalarını yürüten müteahhit firmanın iflas ettiği ve projenin yarım kalacağı söylentileri asılsız. Ağustos ayında çalışmaların tamamlanarak projenin hayat bulması hedeflenmektedir” ifadelerine yer verdi.
Kaçış Yolları Projesi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortaya konan 2 aşamalı projenin ilk ayağı “Kaçış yolu” projesi kapsamında Lefkoşa Devlet Hastanesi yönünden Güzelyurt istikametine giden yol, 400 metre, Güzelyurt-Girne istikametindeki kaçış yolu 613 metre uzunluğunda olacak.
Girne’den Gazimağusa istikametine gidecek olan kaçış yolu 973 metre ve Gazimağusa yönünden Lefkoşa Devlet Hastanesi istikametine gidecek kaçış yolu ise 770 metre uzunluğunda olacak.
Ayrıca Girne istikametinden Gazimağusa istikametine doğru olacak kaçış yolunda 2 adet köprü inşa edilecek.
Havadis
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Etiketler : Kemal Dürüst, Gönyeli çemberi, kaçış yolları, proje çalışmaları
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