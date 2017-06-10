"KAÇIŞ YOLLARI AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK!"

Bakan Dürüst, “Kaçış yolları” proje çalışmalarını yürüten müteahhit firmanın iflas ettiği, bu sebeple proje çalışmalarına ara verildiği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Bakan Dürüst, “Kaçış yolları” proje çalışmalarını yürüten müteahhit firmanın iflas ettiği, bu sebeple proje çalışmalarına ara verildiği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.