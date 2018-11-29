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"Kadayıf Pantolon"

"Kadayıf Pantolon"

'Kadayıf' yorumu olay oldu

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Eski Basketbolcu ve manken Burak Gacemer'in Brezilyalı eşi Larissa Gacemer'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa yazdığı yazı sosyal medyada olay oldu. Kadife pantolon yazmak isterken Kadayıf pantolon yazan Gacemer'in paylaşımı güldürdü.

Brezilyalı asıllı Türk vatandaşı model Larissa Gecemer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altında yaptığı yazım yanlışı güldürdü.

KADAYIF PANTOLON

"Kadife pantolon" yazması gerekirken "Kadayıf pantolon" yazdı. Fotoğrafa yorum yağarken eşi Burak Gacemer, "Larissa Hanım ne kadayıfı ya, kadife o. Tamam söz tatlı yapacağım sana" yazdı. Larissa, eşinin yorumuna "Eyvah! ne yapacağım şimdi? Silersem kötü, bırakırsam daha kötü" yanıtını verdi.

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