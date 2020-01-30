KADERİN BÖYLESİ...

Lefkoşa-Mağusa ana yolunda önceki gece yarası meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Günay Öztürkler hayatını kaybetti, üç genç de yaralandı. Öztürkler, iki yıl önce Kermiya’da askeri görevini yaparken kullandığı askeri aracı devirmiş ve Enver Keskin’in ölümüne neden olmuştu.

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda önceki gece yarası meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki Günay Öztürkler hayatını kaybetti. Kazada, 3 genç de yaralandı. Kaza, saat 23.55 sıralarında yaşandı. Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Gazimağusa’da sakin Günay Öztürkler yönetimindeki RK 470 plakalı salon araç, Korkuteli radarını hemen geçtikten sonra sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle, yolun solundan çıkarak demir bariyerin başlangıç kısmına çarptı ve iki takla atıp dere yatağı içerisine düştü. Kaza sonrası araç sürücüsü Günay Öztürkler olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mustafa Kurucu, 25 yaşındaki Müslüm Taş ve 22 yaşındaki Yusuf Taylan Özaydın ise yaralandı. Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.





ÖZTÜRKLER, 2017 YILINDA NEDEN OLDUĞU ÖLÜMLÜ KAZADAN YARGILANMAYI BEKLİYORDU

Öte yandan önceki geceki kazada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Günay Öztürkler, 2017’de Lefkoşa Kermiya’da askeri görevini yaptığı sırada askeri birlik içerisinde meydana gelen trafik kazasında Piyade Çavuş Enver Keskin’in ölümüne neden olmuştu. O dönem Piyade Er olan Günay Öztürkler, 17 Mayıs 2017’de Lefkoşa Metehan anayolunun doğusunda bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 1 ‘inci Alay 3’ü Tabur 10’uncu Bölük sınırları içerisindeki toprak alanda kullanımında bulunan askeri aracı tehlikeli bir şekilde kullanmış ve direksiyon hâkimiyetini kaybedip toprak yoldan çıkarak bir metre derinliğindeki hendek içerisine devrilmişti. Kazada, aracın sağ ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Piyade Çavuş Enver Keskin, araçtan fırlayarak aracın sağ ön alt kısmında kalarak kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan Günay Öztürkler kefaletle serbest bırakılmıştı. Öztürkler, “dikkatsizlik ve tedbirsizlik” sonucu “acele ile araç kullanıp kaza yapmak” ve “başkasının ölümüne sebep olmaktan” suçlarından yargılanmayı bekliyordu.



