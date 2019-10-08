KADERİN CİLVESİ, SANKİ GİDECEĞİ GÜNÜ BİLİYORDU...

Yahya Amasyalı’nın toprağa verildiği, sonsuzluğa uğurlandığı, 7 Ekim gününe denk gelen ve bundan tam 6 yıl önce facebook’tan paylaştığı sosyal medyadaki sözleri sanki geride kalan çocuklarına bir mesaj niteliği taşıyordu. Bu mesajın paylaşıldığı gününYahya Amasyalı’nın sonsuzluğa uğurlandığı güne denk gelmesi kaderin bir cilvesi sanki.



Şöyle yazmıştı bundan tam 6 yıl önce yine bir 7 Ekim günü Yahya Amasyalı;

Baban giderse

Başın dumanlı dağın gider

Atan gider, sırtın gider

İki kapılı bu handa

Menzile erişen yolu gider

Aklın gider, canın gider

Şu dağlanmış yüreğinde

Çocuk kalan yanın gider

Baban giderse

Öpülecek elin gider

Bayram Gider



Tam 6 yıl önce yine bir 7 Ekim günü yazmıştı bunu Yahya Amasyalı, 6 yıl sonra da tesadüf aynı günde, son yolculuğuna uğurlandı sevenlerininin dualarıyla ve babasız kalan iki çocuk. Ateş düştüğü yeri yaktı geçti. Paylaştığı yazıda olduğu gibi, çocuklarına veda eder gibi, “Şu dağlanmış yüreğinde, çocuk kalan yanın gider, baban giderse, öpülecek elin gider, bayram gider” dedi ve son yolculuğuna yine bir 7 Ekim günü uğurlandı Yahya Amasyalı.



Trafik kazasında hayatını kaybeden Yahya ve Aysın Amasyalı Dörtyol Köyü’nde, Haşim Girgin ise Aslanköy’de toprağa verildi. Dörtyol ve Aslanköy’de sevdiklerini son yolculuğuna uğurlayanların gözyaşları sel oldu aktı.



Yahya Amasyalı Gazimağusa Göçmen Taksi’de taksicilik yapıyordu ve 18 yaşında İlayda isimli bir kızı ile 13 yaşında Hasan isimli bir oğlu vardı. Aynı araçta bulunan çocukları da ağır yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi altına alındılar, tedavileri devam ediyor.



Sporcu olan Aslanköylü Haşim Girgin ise Görneç, Değirmenlik, Yeniboğaziçi takımlarından sonra Mormenekşe Spor Kulubü’nün formasını giyiyordu. Sevilen bir kişi olan Haşim Girgin’de henüz 30 yaşında bir kız çocuğu sahibiydi.