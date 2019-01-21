KADIN CİNAYETİNDE ŞOK GELİŞME!

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; Ercan Havalimanı – Gaziler anayolu yakınlarında 6 Ocak’ta yoldan yaklaşık 30 metre içeride bulunan ve Vietnamlı Dam Thı Hop isimli kadına ait olduğuna inanılan cesetle ilgili, polisin cinayete kurban giden kadının bir yakın arkadaşını tutukladığı öğrenildi.

Ercan Havalimanı – Gaziler anayolu yakınlarında 6 Ocak’ta bulunan kadın cesetiyle ilgili teni bir takım önemli bilgilere ulaşıldı.

Dam Thı Hop’un bir kadın arkadaşı poliste tutuklu

Polis ekipleri, cesedin 15 Ekim 2018’den beri kayıp olan Vietnamlı 40 yaşındaki Dam Thı Hop isimli kadına ait olduğu şüphesi üzerinde dururken, geçtiğimiz günlerde Hop’un bir kadın arkadaşının tutuklandığı öğrenildi.

Temizlik için gittiği evlerden para ve ziynet eşyası çaldı

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a bilgi veren bir kaynak, tutuklanan Vietnamlı kadının cinayete kurban giden Dam Thı Hop’la yakın arkadaş olduğunu polise söylediği, temizlik için gittiği bazı evlerden ise hırsızlık yaptığını itiraf ettiğini belirtti. Aynı kaynak, söz konusu kadının sirkat ettiği bir takım ziynet eşyalarının da polis tarafından kaldığı evde bulunduğunu, ancak çalınan paralara ulaşılamadığını kaydetti.

Hop’a ait ceset üzerinde yapılan otopside bıçak darbelerine rastlandı

6 Ocak’ta, Ercan Havalimanı – Gaziler anayolu yakınlarında, ceset, yoldan yaklaşık 30 metre içeride battaniye ve poşete sarılı vaziyette vatandaşlar tarafından bulunmuştu. Ceset üzerinde yapılan otopside birçok bıçak darbesine rastlanmıştı.

Polisin sorguladığı zanlının ifadeleri cinayeti aydınlatabilir

Bu önemli gelişmenin ardından şimdi gözler polis tarafından tutuklanan Dam Thı Hop’un arkadaşı kadının vereceği ayrıntılarda. Söz konusu kadının vereceği ifade doğrultusunda cinayetle ilgili önemli ayrıntılara ulaşması beklenen polisin, Hop cinayetini aydınlatma olasılığı son derece yüksek.