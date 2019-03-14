"KADIN MADDE BAĞIMLISI!"

Yeni Bakış'tan Melin Dobran'ın haberine göre; Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, tecrit cezası alan T.T’nin yaşamına son verme girişiminin kadın gardiyanlar tarafından fark edilerek önlendiğini belirtti

Salih Kayalı, T.T’nin üzerindeki kıyafeti demir parmaklıklara sardığını ve başını içinden geçirerek yaşamına son vermeye teşebbüs ettiğini, olayın kadın gardiyanlar tarafından kameradan farkedilmesi üzerine müdahale ed.

Sağlık durumu gayet iyi

Başkan Kayalı, “T.T. hayatını oradaki kadın gardiyanlara borçludur. Kadının madde bağımlısı olduğunu ve bugün (dün) avukatı ile görüştüğünü duydum. Kadın şu an hayatta ve sağlık durumu iyi” dedi.