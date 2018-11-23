KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE ŞUBESİ

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi oluşturuldu.

Birim, 25 Kasım Pazar gününden itibaren 7 gün 24 saat hizmet vermeye başlayacak…Şube ve ilçelerde toplam 18 personel görev alacak.

Şubenin faaliyetleri, Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımı ile Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Başbakan Tufan Erhürman ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, büyük bir adım olan bu birimin, sorunun aşılması için tek başına yeterli olmayacağına, bunu destekleyici adımların da kısa sürede atılmaya başlanacağına vurgu yaptılar.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, önemli bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetin, sadece kadına fiziksel ve ruhsal anlamda zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda sosyal açıdan gelişimlerini de etkilediğini belirtti.

Giderek artan olayların yeni ve acil önlemler alınmasını gerekli kıldığını ifade eden Manavoğlu, şiddete maruz kalan kadınların doğrudan başvurdukları işk yerin polis merkezleri olduğunu anımsattı.

Manavoğlu, şiddetle mücadelede üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek adına, 25 Kasım Pazar günü göreve başlayacak olan “Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi”ni oluşturduklarını belirtti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ile koordineli bir şekilde 24 saat esasına göre görev yapacak olan bu birimde 10 personelin şubede görev alacağını kaydeden Manavoğlu, ilçe irtibat görevlerinde ise 8 personelin hizmet vereceğini söyledi.

Sadece polisiye uygulamalarla mücadele etmenin yeterli olmayacağını belirten Manavoğlu, kurumlar arası koordinasyonun önemini de dile getirdi.

Başbakan Tufan Erhürman da, ülke gündeminde olan asayiş ve kadına yönelik şiddet konularının, yüz kızartıcı meseleler olduğunu ifade ederek, kısa süre önce polis teşkilatı ile yaptıkları görüşmelerde acil adım atma kararı aldıklarını belirtti.

Huzur operasyonlarının da ülke genelinde artarak sürmekte olduğunu vurgulayan Başbakan, denetim sonuçlarının düzenli olarak kamuoyu ile paylaşıldığını anlattı.

Erhürman, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ile birlikte kadına karşı şiddetle ilgili yasa üzerinde düzenlemeler yaptıklarını dile getirerek, kayıt altına alınan resmi verilerin endişe verici olduğunu söyledi.

Erhürman, 2018 yılının Ekim ayına kadar 205 kadının başvuruda bulunduğunu, Alo 183’e ise 16 başvuru yapıldığını ifade ederek, 2017’de ise bu rakamın 281 ve 16 olduğunu belirtti.

Bu rakamların endişe verici olduğunu, vaka sayısının ise resmi başvuru sayısının çok üzerinde olduğunu kaydeden Başbakan, bu amaçla polisin şiddete müdahale birimi için çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, “Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi”nin 25 Kasım günü faaliyetlerine resmen başlayacağını ifade ederek, 18 kişiden oluşacak personelin kesintisiz hizmet vereceğini kaydetti.

Erhürman, “Personel, 7/24 şikayet ihbar hattında görevde olacak. Saldırgan veya şiddeti uygulayan kişinin, mağdur kişinin gittiği bütün mekanlardan uzak tutulması sağlanacak. Mağdura tıbbi yardım sağlanacak. Bu birim, mağdur olan kişi, yakınları ve çocuklarının ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri yerine getirecek. Mağdur olan şahıs Alo 155’i arayacak ve ilgili birimler hemen devreye girecek” dedi.

Bu adımın sorunun çözülmesi adına yeterli olmadığını da söyleyen Erhürman, dışarıdan gözlemlenenin olayın fiziksel boyutu olduğunu, ancak bunun psikolojik ve ekonomik yönleri de bulunduğunu ve bunların polise yansımadığını kaydetti.

Erhürman, “Bu çalışma, bu çok yönlü çalışmanın sadece bir unsurudur. Kadınların istihdamlarının artırılması gibi önlemler de devreye girecektir. Kadına yönelik şiddet medeniyet kaybıdır. Buna izin vermeyeceğiz. 25 Kasım’a yetiştirildiği için teşekkür ederim. Dilerim kadınlar sizin sayenizde rahat ve hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan hizmetleri alır ve bu medeniyet kayıpları önlenir” dedi.